L'hommage des Marseillais, un an après l'effondrement de la rue d'Aubagne

Des familles du quartier mais aussi de tout Marseille (Bouches-du-Rhône), des militants de collectifs créés après la catastrophe, des syndicalistes, quelques politiques... Ils étaient des milliers - 15 000 à 20 000 selon le collectif du 5 novembre, 6 700 selon la police - à s'être réunis, ce samedi, pour le funeste anniversaire de l'effondrement de deux immeubles dans le centre populaire de la ville. Une pancarte de fortune indique « hommage en cours », lors de la manifestation en hommage aux victimes de la rue d'Aubagne, le 9 novembre 2019 à Marseille. AFP/CLEMENT MAHOUDEAU Une manifestation sous forme d'hommage aux huit personnes décédées lors de ce drame. Si l'ambiance était plutôt festive, pour beaucoup, la colère est palpable. « Il y a un an, on était sous le choc, maintenant on est révoltés », s'insurge Alice, travailleuse sociale de 34 ans, au milieu du cortège. Marseille - « Marche de la colère" contre le mal-logement, forte mobilisation. 1 an après le terrible effondrement d'immeubles rue d'Aubagne, hommage aux 8 victimes de ce drame. « 100 000 personnes vivent dans des taudis" à Marseille selon la fondation @Abbe_Pierre. pic.twitter.com/yiIUSK21ZC-- Remy Buisine (@RemyBuisine) November 9, 2019 Elle fait partie de ceux qui n'ont pas cessé de protester contre le mal-logement depuis le 5 novembre 2018 : « S'il y a une chose à retenir de ce drame, c'est la formidable mobilisation citoyenne qui a suivi ».« En un an, pas grand-chose n'a changé »Lorsque le cortège s'est engagé dans la rue d'Aubagne, théâtre de la catastrophe, les familles des victimes se sont massées derrière une grande banderole : « Ni oubli, ni pardon ». Certains ont allumé une bougie et la déposent sur l'autel de fortune installé en pleine rue, surmonté des photos des victimes des effondrements. Marche de la colère, un an après les effondrements de la rue d'aubagne, provoquant la mort de 8 ...