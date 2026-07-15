L’historique des Bleus en match pour la troisième place

Une dernière pour la forme et pour finir sur une bonne note. Personne ne veut la jouer, mais il le faudra bien quand même . Samedi soir, l’équipe de France disputera la petite finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire.

Un match en bois, un match pour du beurre, appelez ça comme vous voulez, ça reste un match de Coupe du monde tout de même. Si on ne connait pas encore l’identité de l’adversaire de nos p’tits Bleus, on peut s’offrir un retour en arrière , histoire de voir ce que ça a donné pour les trois premières de l’EDF dans ce match.…

JF pour SOFOOT.com