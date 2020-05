L'histoire du premier footballeur blanc à avoir joué en Afrique noire

En 1976, Charles Pulfer, modeste joueur de troisième division suisse, se rend en Afrique pour s'occuper de silos à céréales. Voilà comment démarre l'incroyable histoire du premier footballeur blanc à avoir joué en Afrique noire...



Mobutu, carpe grillée et vin portugais

En ce mois d'octobre 1976, la chaleur est accablante à Pointe-Noire, ville portuaire du Congo-Brazzaville. Il est 16h et il fait 38°C pour 90% d'humidité. Pourtant, le stade Mvoulalea est deux fois plus rempli qu'à l'accoutumée. Les 10 000 spectateurs présents ne sont pas venus pour le match de championnat contre Télésport, mais pour voir la nouvelle recrue du V.Club Mokanda. Et ils ne vont pas être déçus. Septème minute : Lakou Abossolo, le capitaine de l'équipe locale, tire depuis l'entrée des seize mètres, la balle tape la barre et arrive pile dans les pieds du nouveau joueur de 26 ans. Il frappe, lucarne ! La foule est déchaînée : lea marqué ! Le, le blanc, c'est Charles Pulfer, qui jouait il y a quelques mois encore pour le FC Pieterlen, en 3division suisse., se marre celui qui a longtemps travaillé pour la centrale nucléaire de Berne et géré en parallèle la formation des jeunes arbitres aux Young Boys par la suite. Une histoire qu'il raconte en long, en large, en travers, et en parlant très vite.Pieterlen donc, commune du canton de Berne plantée au pied sud du Jura, village de moyenne montagne coincé dans un vallon, avec l'autoroute vers les stations de ski qui passe au milieu, ses fleurs aux fenêtres des maisons et son club de foot champêtre. Où, dans les années 1970, Charles Pulfer fait parler sa vitesse d'ailier d'1,72m qui lui vaut de faire partie, selon son propre aveu, desdu championnat. Un club de deuxième division le piste même. Seulement, Pulfer a d'autres plans. À 8 000 kilomètres de là, au Congo-Brazza. Il y a accepté un poste de contremaître-chef de chantier à la construction de silos à céréalespour Frutiger, une entreprise suisse de BTP. Au milieu des années 1970, le Congo n'a pourtant rien d'une destination de rêve. Le régime socialiste est instable et fait face à de nombreuses tentatives de coups d'État. Quant au voisinage, il n'est pas vraiment plus accueillant : dans le "grand" Congo, le Zaïre, le dictateur Mobutu fait régner sa loi, tandis