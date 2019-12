L'histoire du camp d'Auschwitz-Birkenau

Auschwitz IIICamp de travailUKR.BEL.LIT.VARSOVIEREP. TCH.ALL.POLOGNECracovieFrontièreactuelleAuschwitzAuschwitz IIBirkenauEntrée principale"Rampes" (arrivée des convois)Chambres à gazet fours crématoiresChambres à gazprovisoiresGareVoie ferréeEn provenancede CracovieUsine chimiqueIG farben (Industrie de guerre SS)Camp initialAuschwitz IEn provenancede Prague et VienneEn provenancede Radom et LublinConvois en provenancede Katowice et BerlinBirkenauGarede DworyAuschwitzSotaVistule(ouverture le 1er mars 1942)14 juin 1940 : arrivée du premier convoi au camp initialLes camps d'Auschwitz-Birkenau100 km102 kmDDCACBABBAAACCLe camp de la mort d'Auschwitz, installé en 1940 par l'Allemagne nazie dans le sud de la Pologne occupée, reste le symbole de l'horreur de la Seconde guerre mondiale et de l'Holocauste, pour avoir servi de lieu d'extermination de 1,1 million de personnes, dont un million de Juifs. ( AFP/Infographie / )