L'histoire du Brexit en vidéo, épisode 1 : « Le pari raté de David Cameron »

Premier volet de notre histoire du Brexit. Les images fortes et les grands moments, éclairés par des cartes et des entretiens inédits, pour mieux comprendre cette crise historique.

Tempête, désastre, chaos... Les mots manquent pour décrire les conséquences du référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bientôt trois ans après le vote, rares sont ceux qui s'y retrouvent, tant chaque camp paraît divisé, chaque citoyen partagé.

Pour y voir plus clair, l'équipe vidéo du Monde revient sur les grandes étapes de cette crise historique. Une histoire du Brexit en deux parties, avec les images fortes, des cartes pour comprendre et des entretiens inédits avec des acteurs de premier plan : Michel Barnier, négociateur européen, l'ancien président de la République François Hollande, et Ivan Rogers, ancien représentant du Royaume-Uni à Bruxelles.

Premier épisode : l'histoire du Brexit est d'abord celle d'un pari raté, celui de David Cameron. Explications.

