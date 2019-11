L'histoire du béluga qui joue avec un ballon n'est peut-être pas si belle que ça

Les images ont de quoi faire sourire, voire émouvoir. On y voit un béluga rapporter un ballon de rugby à un homme sur un bateau. Mais la réalité, derrière cette vidéo devenue virale qui aurait été tournée dans l'océan Arctique, pourrait ne pas être aussi mignonne.« Il semble qu'il s'agit de Hvaldimir. C'est un ancien béluga captif des Russes qui vit aujourd'hui dans les eaux de Hemmerfest, en Norvège », a alerté jeudi Quad Finn, un spécialiste des cétacés et ancien sauveteur de mammifères marins, dans un tweet repéré par le Huffington Post. This appears to be 'Hvaldimir'; he's a former Russian captive beluga that now lives in the waters off Hammerfest, Norway. https://t.co/iaAXaQ6Qnf-- Quad Finn (@Quad_Finn) November 7, 2019 « Seul, mal nourri et blessé, [Hvaldimir] erre dans les océans, à la recherche de nourriture et d'attention de la part d'humains », a prévenu à son tour Ferris Jabr, un contributeur à la revue Scientific American et au New York Times Magazine. The viral video of a "wild" beluga playing fetch is not what it seems. This is likely Hvaldimir, a once captive whale who may have escaped a Russian military program. Alone, malnourished, and injured, H. roams the seas, seeking food & attention from people https://t.co/GcvFcT4O8k-- Ferris Jabr (@ferrisjabr) November 9, 2019 Car ce comportement - jouer avec une balle comme un chien domestique - n'a rien d'habituel pour un cétacé sauvage. « Les bélugas sont incroyablement intelligents et sociables mais les vraies baleines sauvages n'ont pas l'habitude du rugby. Elles ne savent pas quoi faire avec une balle si vous leur en lancez une », a souligné Ferris Jabr, précisant avoir contacté le diffuseur de la vidéo pour en savoir plus. Contacté par nos soins également, ce dernier dit avoir trouvé cette vidéo dans un groupe WhatsApp et ne pas vouloir en dire davantage sur l'origine des images.Hvaldimir pourrait ...