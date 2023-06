information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 13:21

L'histoire dingue derrière le repositionnement de Stones au milieu de terrain par Guardiola

Le sacre de Guardiola, aussi.

Dans sa quête perpétuelle de nouvelles idées, Pep Guardiola a surpris son monde cette saison en osant replacer John Stones un cran plus haut pour le placer aux côtés de Rodri au milieu de terrain. L’expérimentation, qui a magnifiquement fonctionné, a une fois de plus porté ses fruits ce samedi soir en finale de Ligue des champions, tant le joueur anglais a brillé face à l’Inter. Derrière cette idée pour le moins originale se cache une histoire assez dingue révélée par Domènec Torrent, l’ancien adjoint de Guardiola qui l’a suivi à Barcelone, au Bayern, et à City jusqu’en 2018.…

AL pour SOFOOT.com