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L’histoire des demi-finales de Coupe du monde n’arrange pas les Bleus
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 22:18

L’histoire des demi-finales de Coupe du monde n’arrange pas les Bleus

L’histoire des demi-finales de Coupe du monde n’arrange pas les Bleus

Opération remontée. La France est menée d’un but à la mi-temps de la Coupe du monde par l’Espagne. Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penaly (22 e ) et les Bleus sont pour le moment assez inoffensifs : ils n’ont pas cadré la moindre frappe.

Et l’histoire des demi-finales de Coupe du monde ne plaide pas en faveur des Français. En effet, seulement deux équipes sont parvenues à se qualifier lors d’une demi-finale de Coupe du monde après avoir été menées à la mi-temps : l’Argentine face à l’Italie en 1990 et la Croatie contre l’Angleterre, en 2018.…

UL pour SOFOOT.com

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