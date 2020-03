So Foot • 22/03/2020 à 09:00

L'histoire de The Firm, le premier film sur les hooligans

En 1989, la BBC diffuse The Firm, premier film sur un mal qui ronge l'Angleterre du football : le hooliganisme. Une œuvre aussi radicale que réaliste - signée du réalisateur culte Alan Clarke, avec un fiévreux Gary Oldman -, qui évoque plus la violence des années Thatcher que celle des bastons autour des stades de la perfide Albion.

Article paru initialement dans le numéro 153 de SO FOOT.

Costumes Armani et coups de cutter

" Personne n'oserait dire à Cass Pennant, montagne noire de 59 ans au fort accent cockney, qu'il a tort. Leader dans les années 1970 de l'Inter City Firm, première "firme" de hooligans rattachée au club de West Ham United, il est le premier supporter de football à être condamné à une peine de prison longue en 1980. Quatre ans. Quelques mois après sa remise en liberté, celui qui est aujourd'hui écrivain se voit proposer un job bien particulier: consultant sur un téléfilm de la BBC. Son nom ?. Le pitch? Clive Bissell, alias Bexy, agent immobilier et père de famille la semaine, leader de l'Inter City Crew les soirs et week-ends, souhaite réunir pour la première fois tous les hools de Londres pour aller foutre le bordel à l'Euro 88 en Allemagne. Un personnage incarné par Gary Oldman, donc, jeune acteur repéré danspuisrembobine William Vanderpuye, qui incarne Aitch dans le téléfilm de 67 minutes."Bah, c'est juste un mec normal !"a décidé de prendre à contre-pied toutes les idées reçues d'une Angleterre profondément thatchérienne sur le football et le hooliganisme, seulement quelques années après la tragédie du Heysel. Ici, les fans de football sont des salarymen à la recherche du "buzz", cette adrénaline qui les fera sortir de leur quotidien résidentiel morose. "