Le gouvernement d'Abdelaziz Djerad pourrait-il relever les défis de l'après-Bouteflika ? Mardi 11 février, le Premier ministre a présenté le plan d'action devant un Parlement largement dominé par les partis de l'allégeance de l'ancien système : FLN, RND, TAJ et MPA. Étrange ambiance où des députés, décriés par le mouvement populaire qui gronde dans les rues algériennes depuis le 22 février 2019, se retrouvent face à un Premier ministre sans étiquette qui les égratigne en commençant par faire le procès de la gouvernance Bouteflika durant près de vingt ans et dont les parlementaires de la majorité présidentielle feraient intégralement partie.Le chef de l'exécutif entame son intervention en soldant les dérives du passé, précisant que le pays a connu « une gestion catastrophique de l'État » et « des pratiques autoritaires ayant mené au pillage et à la dilapidation des richesses du pays et à la destruction systématique de ses institutions et de son économie dans le but d'accaparer ses biens ».Lire aussi Algérie : les sacrés chantiers d'Abdelmadjid TebbouneUne crise profondeCes pratiques, selon lui, ont provoqué « la marginalisation des compétences nationales, sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi les fondements mêmes de l'État, et menaçant l'unité du peuple ». C'est cette « réalité amère » qui a poussé les Algériens a manifesté en force dès le 22 février 2019 pour « condamner et rejeter cette...