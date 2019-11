« L'extrême diversité linguistique de l'Afrique a pu persister »

Haoussa, peul, wolof, swahili, xhosa, akan ou encore lingala? La mosaïque linguistique de l'Afrique est immense et va bien au-delà des langues dites « nationales » édictées en référence de par le statut qu'on leur assigne. Ses lignes bougent sans arrêt. Les langues véhiculaires côtoient les parlers plus confidentiels en même temps que la langue de l'ancien colonisateur. Avec l'urbanisation rapide des pays du continent où affluent des populations venues de divers horizons, le multilinguisme prospère. Et modifie constamment les mots, les grammaires et les syntaxes de langues pourtant millénaires. Pour s'y retrouver dans cet espace sans cesse en mouvement, l'historien Jean Sellier publie Une histoire des langues et des peuples qui les parlent, aux éditions La Découverte. L'ouvrage est titanesque mais conçu comme un guide où chacun peut partir à la découverte des langues qu'il apprécie. Connaît-on vraiment les langues africaines ? Existe-t-il une hiérarchie des langues ? Est-ce que certaines disparaissent ? Jean Sellier a accepté de répondre au Point Afrique.Le Point Afrique : Concernant la répartition des langues sur son sol, en quoi l'Afrique diffère-t-elle des autres régions du monde ? En Espagne on parle espagnol, le peul s'étend lui du Sénégal au Cameroun par exemple?Jean Sellier : La répartition telle qu'on la connaît aujourd'hui est assez récente aux yeux de l'histoire. Pour bien comprendre cette situation, il faut remonter en...