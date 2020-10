L'extension du couvre-feu chiffrée à "un peu plus de deux milliards d'euros", estime Bruno Le Maire

Les dispositifs d'aides aux entreprises annoncées la semaine dernière dans les zones concernées par le couvre-feu vont également s'appliquer aux nouveaux départements ciblés par cette mesure, dévoilés jeudi par le Premier ministre.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 16 octobre 2020 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Pour faire face à une circulation du Covid-19 "extrêmement élevée" sur tout le territoire français, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements, ainsi qu'à la Polynésie . Désormais les 46 millions d'habitants de 54 départements ne sont plus autorisés à sortir de chez eux entre 21h et 6h du matin, et ce durant six semaines.

En conséquence, les mesures de soutien économique aux entreprises seront "étendues à l'ensemble des départements sous le régime du couvre-feu, a assuré le chef du gouvernement, citant notamment le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et le prolongement de prêts garantis par l'Etat. Une extension qui a forcément un coût. "Si on prend les 56 départements, pour six semaines nous avons un coût global d'un peu plus de 2 milliards d'euros" , a indiqué vendredi matin Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, sur Europe 1 .

"Nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année"

"Nous avons dit depuis le début de cette crise que lorsqu'il y aurait des mesures de protection sanitaires, nous accompagnerons les professions concernées", a rappelé le locataire de Bercy. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir . Nous avions anticipé ce risque sanitaire. Nous avions prévu neuf milliards d'euros pour le fonds de solidarité, six ont été dépensés. Il reste encore trois milliards d'euros de disponible. Nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année / début de l'année prochaine avec les sommes prévues", a tenu à rassurer le ministre. "Si les mesures devaient se prolonger au-delà, nous rechargerions les dispositifs" , a-t-il par ailleurs assuré.

"C'est beaucoup d'argent", mais "nous répondons présent", avait également dit la veille au soir le ministre délégué aux comptes publics Olivier Dussopt sur BFM Business, expliquant que ces mesures représentaient un coût entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros par mois.