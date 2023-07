L’exploit du Panama, finaliste après avoir dompté les Etats-Unis

Changement d’air.

Alors que le monde du football s’attendait à retrouver le Mexique et les Etats-Unis en finale de la Gold Cup – comme cinq fois sur les huit dernières compétitions – cette année, c’est finalement le Panama qui a créé la surprise en sortant le pays de l’Oncle Sam et qui affrontera le Mexique en finale ce dimanche. Au terme d’un match très long et sans but (0-0), les Panaméens ont cru l’emporter en inscrivant un pion dans les prolongations avant d’être rejoints (1-1). Los Canaleros ont dû attendre les tirs au but et le pénalty de Carrasquilla qui a nettoyé la lunette pour valider leur ticket pour la grande finale.…

AC pour SOFOOT.com