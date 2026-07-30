L'exploit du Malawi, le Maroc solide... La première journée de poule de la CAN en bref

L'exploit du Malawi, le Maroc solide... La première journée de poule de la CAN en bref

Les favoris ne tiennent pas tous leurs rangs. Alors que la première journée de poule vient de s’achever à la CAN féminine , il est l’heure de faire le point sur les forces en présence.

La grosse surprise malawite

Dans le groupe A, le Maroc a écarté le Kenya (4-0) pour prendre la tête, devant l’Algérie, victorieuse contre le Sénégal (2-0) . Les deux pays voisins s’affrontent pour décider de la qualif’ à 22h ce jeudi. Battue par la Tanzanie (2-1) , l’Afrique du Sud va vite devoir relever la tête face à la Côte d’Ivoire dans le groupe B, qui s’est largement imposée contre le Burkina Faso (4-1) .…

JF pour SOFOOT.com