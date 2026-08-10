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L'exploit du Malawi à la CAN
information fournie par So Foot 10/08/2026 à 08:40
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L'exploit du Malawi à la CAN

L'exploit du Malawi à la CAN

Malawi 2-1 Ghana

Buts : Tem. Chawinga (12 e ), Kadzere (79 e ) pour les Scorchers // Boye-Hlorkah (7 e ) pour les Black Queens

Sensationnel. Après l’exploit du Cameroun, le Malawi est parvenu à son tour à déjouer tous les pronostics. Pour leur première participation à la Coupe d’Afrique des nations, les Scorchers sont parvenus à se qualifier pour les demi-finales en éliminant le Ghana. Tout avait pourtant mal commencé avec l’ouverture du score de Chantelle Boye-Hlorkah (7 e , 0-1) sur une belle reprise de volée. Mais le Malawi a vite réagi par l’intermédiaire de Temwa Chawinga, qui a remis les deux équipes à égalité après une demi-volée à l’entrée de la surface (12 e , 1-1) .…

TM pour SOFOOT.com

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