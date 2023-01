L'exploit de l'Olympique Strasbourg contre Clermont, l'OM, l'OL et Lens qualifiés

Tenu en échec dans le temps réglementaire et incapable de faire la différence dans le jeu, Clermont est puni lors de la séance de tirs au but et éliminé par Strasbourg Koenigshoffen, pensionnaire de Régional 1, le petit poucet de la compétition. Les Alsaciens signent un exploit retentissant, d'ores et déjà le plus grand de ces 32es de finale. Pourtant réduits à dix dès le premier quart d'heure après l'exclusion d'Éric Bailly, les joueurs de l'OM ne se sont pas démobilisés et ont réussi à décrocher leur qualification en 16e de finale au détriment de Hyères (N2) sur le score de 2-0. Alexis Sanchez et Bamba Dieng, l'un en première période, l'autre en deuxième, sont les buteurs phocéens. Il n'y a pas eu non plus de casse pour l'OL, Lens et Brest, tous les trois qualifiés pour le tour suivant. Les Lyonnais ont dominé le FC Metz (2-1) à domicile. Les Lensois ont quant à eux pris le meilleur sur Linas-Montlhéry (N3) (0-2) grâce à des réalisations de Seko Fofana et Florian Sotoca. De son côté, Brest a disposé d'Avranches (N) (0-2) par l'intermédiaire de Lees-Melou et Camblan dans les arrêts de jeu.

