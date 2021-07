"L'expérience d'une vie": le milliardaire Richard Branson réalise son rêve d'espace

Il a ainsi ravi à Jeff Bezos le titre de premier milliardaire à faire ce spectaculaire voyage grâce à un engin d'une entreprise qu'il a lui-même lancée.

VSS Unity, l'engin de Virgin Galactic à bord duquel Richard Branson se trouvait en compagnie de deux pilotes et trois autres passagers, a passé quelques minutes à la lisière de l'espace, à 86 kilomètres d'altitude, avant de redescendre et de se poser dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique, à environ 09H40 locale (15H40 GMT).

C'est "une expérience unique dans une vie", a-t-il décrit alors qu'il revenait vers la base de Spaceport America.

"J'ai rêvé de ce moment depuis tout petit, mais rien ne pouvait me préparer à la vue de la Terre depuis l'espace", a réagi Richard Branson après son vol, selon Virgin Galactic. "Nous sommes à l'avant-garde d'une nouvelle ère spatiale", a-t-il lancé.

Des milliardaires s'étaient déjà rendus dans l'espace dans les années 2000, mais à bord de fusées russes.

Un autre milliardaire rival, le patron de SpaceX Elon Musk, a adressé sur Twitter ses félicitations à Richard Branson après avoir assisté à ce "magnifique vol" depuis Spaceport America.

Le rôle officiel de Richard Branson durant le vol: tester et évaluer l'expérience que vivront les futurs clients.

A quelque 15 kilomètres de haut, le vaisseau s'est détaché de son avion porteur et a entamé une ascension supersonique, jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude -- la hauteur fixée aux Etats-Unis pour la frontière de l'espace.

Une fois le moteur coupé, les passagers ont pu se détacher de leur siège pour flotter quelques minutes en apesanteur, et admirer la courbure de la Terre depuis l'un des 12 hublots de la cabine. Le vaisseau est ensuite redescendu en planant.

L'excentrique milliardaire de 70 ans, fondateur du groupe Virgin (dont les activités vont d'une compagnie aérienne au fitness), cultive de longue date son image de tête brûlée.

