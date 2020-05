Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'exécutif annonce un hommage aux soignants le 14 juillet Reuters • 13/05/2020 à 14:01









L'EXÉCUTIF ANNONCE UN HOMMAGE AUX SOIGNANTS LE 14 JUILLET PARIS (Reuters) - Un hommage sera rendu aux soignants et aux personnels qui se sont mobilisés contre l'épidémie de coronavirus en France à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, a annoncé le gouvernement, sans en préciser la forme, qui dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Emmanuel Macron "a souhaité une reconnaissance qui soit également symbolique de la nation toute entière envers ceux qui se sont mobilisés dans cette épidémie et qui continuent à le faire", a déclaré la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. Le chef de l'Etat "souhaite que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation", a-t-elle ajouté. "Il nous reviendra en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de déterminer comment la fête nationale pourra être organisée." (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

