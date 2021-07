L'exécutif adopte un nouveau projet de loi face à la reprise "éclair" du Covid

Préparation de seringues dans un centre de vaccination contre le Covid-19, le 18 juillet 2021 à Perpignan, dans le sud de la France ( AFP / RAYMOND ROIG )

Face à "un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair", le Conseil des ministres a adopté lundi le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire, avec quelques assouplissements sur les amendes et contrôles.

Ce texte, qui débutera mardi son chemin au Parlement avant une éventuelle adoption en fin de semaine, est présenté alors que les Français ont déjà repris massivement le chemin des vaccinodromes mais alors également que la colère des anti-pass sanitaire monte.

La vague épidémique peut "monter très vite et elle peut monter très haut", a prévenu lundi soir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, avant de détailler les conséquences de la progression du variant Delta en France qui représente désormais "80% des contaminations".

L'incidence "poursuit son explosion", à 86 cas pour 100.000 habitants, "soit une augmentation de près de 125 % en une semaine", a notamment souligné M. Attal en évoquant une hausse inédite "depuis le début de l'épidémie".

Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, sur lesquelles le chef de l'Etat joue une bonne partie de son crédit en vue de l'élection présidentielle de 2022, le projet de loi a donc été adopté lundi soir en intégrant quelques réserves du Conseil d'Etat.

- "Période de rodage" -

Il prévoit notamment l'extension du pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) notamment aux cafés, restaurants et trains "à partir de début août".

Mais des incertitudes demeurent quant à son application aux centres commerciaux: le gouvernement souhaite maintenir l'obligation de le présenter dans les plus grands établissements mais doit trouver la bonne formule en tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat qui juge que l'accès aux biens de première nécessité doit être garanti.

La contravention, en cas de premier manquement à l'obligation de contrôle du pass sanitaire, pourra aller "jusqu'à 1.500 euros", soit bien moins que l'amende de 9.000 euros d'abord envisagée mais retoquée par le Conseil d'Etat.

Dans tous les cas, le gouvernement prévoit une "période de rodage" d'une durée limitée, évoquant "une semaine" ou "un peu plus", afin d'"accompagner les professionnels" dans la mise en place du pass, a précisé M. Attal.

Si l'isolement obligatoire de 10 jours pour toutes les personnes malades du Covid-19 a bien été validé par le Conseil d'Etat, il n'y aura pas de contrôle de son respect par les forces de l'ordre entre 23H00 et 08H00 du matin, conformément aux recommandations de la juridiction.

Le texte sera examiné mardi en commission à l'Assemblée nationale, puis mercredi après-midi dans l'hémicycle. Mercredi matin, le chef de l'Etat tiendra un nouveau conseil de défense consacré au Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex sera ensuite l'invité du 13H00 de TF1.

Ce sera jeudi au tour du Sénat, dominé par la droite, d'examiner le texte en vue d'une adoption définitive d'ici à la fin de la semaine, au bout de la session extraordinaire de juillet.

Cartes représentant les départements où la mutation L452R, présente dans le variant Delta, était majoritaire au 15 juin, 1er juillet et 15 juillet, selon des données publiées par Santé publique France ( AFP / )

Députés et sénateurs pourraient assez rapidement tomber d'accord sur ce texte qui fait l'objet sur ses principes d'une assez large approbation, hormis La France insoumise et le Rassemblement national.

Cependant dans le détail des mesures, les élus de gauche, de droite et également de la majorité présidentielle ont des réserves. Députés et sénateurs socialistes disent "oui à la vaccination obligatoire mais non au pass sanitaire" du gouvernement.

Après la droite sénatoriale, les députés insoumis ont indiqué lundi leur souhait de saisir le Conseil constitutionnel sur le projet de loi qui instaure à leurs yeux une société "de contrôle qui détruit la confiance" et "divise".

- 45% de la population est vaccinée -

Face à ces mesures, une mobilisation plus forte qu'attendue des antivaccins s'est manifestée ces derniers jours.

Le ministère de l'Intérieur a compté samedi 136 rassemblements ayant réuni 114.000 personnes, dont 18.000 à Paris, pour protester contre l'extension du pass sanitaire et la "dictature" qu'elle représente pour certains.

Manifestation contre l'extension du pass sanitaire, le 17 juillet 2021 à Nantes ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

En tête de cortège anti-pass sanitaire figuraient à Paris l'ex-numéro 2 du Front national Florian Philippot et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan - tous les deux candidats à l'élection présidentielle - mais aussi le chanteur Francis Lalanne ou encore la députée ex-LREM covidosceptique Martine Wonner.

Parallèlement, la campagne de vaccination se poursuit à un rythme plus soutenu ces derniers jours, après les annonces de M. Macron. D'après la Direction générale de la santé, le cap de 45% de la population totale entièrement vaccinée a été atteint dimanche. Par ailleurs, 37.523.594 personnes ont reçu au moins une injection (soit plus de 55,7% de la population totale).

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation, décès et injections quotidiennes de vaccins, totaux et tendances pour ces cinq indicateurs, au 18 juillet ( AFP / )

Mais la course contre la montre est loin d'être gagnée alors que tous les chiffres sont orientés à la hausse à l'hôpital. Signe de l'inquiétude grandissante, le port du masque en extérieur redevient obligatoire mardi dans 45 communes touristiques de Charente-Maritime, comme l'Ile de Ré ou La Rochelle.

cs-jmt/ib/or