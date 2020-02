L'ex-préfet de Haute-Corse Alain Thirion visé par une plainte pour harcèlement

Alain Thirion, ex-préfet de Haute-Corse et actuel directeur général de la sécurité civile, est visé par une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel après la plainte d'une ex-sous-préfète de Calvi (Haute-Corse), a indiqué samedi le parquet.Anne Ballereau, ancienne sous-préfète de Calvi, a déposé plainte le 30 décembre contre Alain Thirion au commissariat de Bastia, selon une source proche du dossier, confirmant une information de Corse-Matin.Contacté par l'AFP, Alain Thirion a déclaré qu'il ne souhaitait « pas faire de commentaires à ce stade ». « Je n'ai pas connaissance du contenu de cette plainte. Je suis à la disposition des services en charge de l'enquête et fais pleinement confiance à la justice pour établir la vérité. »Des remarques insistantesDans sa plainte, que l'AFP a pu consulter, Anne Ballereau dénonce des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2016, lorsqu'elle était en poste en Corse au même moment qu'Alain Thirion. Ce dernier a quitté l'île en 2017.Une enquête préliminaire a été confiée à la police judiciaire de Bastia « des chefs de harcèlement moral dans le cadre du travail et harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions », a indiqué à l'AFP Caroline Tharot, procureure de la République de Bastia.La plaignante assure notamment qu'Alain Thirion, qui était son supérieur hiérarchique, a insisté à plusieurs reprises pour qu'elle dorme à la préfecture, ajoutant que sa femme était « sur le continent » et lui intimant de ne pas faire « la difficile ».À d'autres occasions, il l'a appelée en lui disant : « Je suis à 30 minutes de Calvi, je dors chez toi », affirme-t-elle aussi.« J'étais une proie »« J'ai eu le sentiment qu'il jouait avec moi, que j'étais une proie », déclare encore dans sa plainte Anne Ballereau, décrivant son sentiment de malaise et ses stratégies ...