L'ex-père Preynat demande pardon à ses victimes et à l'Église

L'ancien curé du diocèse de Lyon, poursuivi pour « atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité », risque dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. Au dernier jour du procès de Bernard Preynat, la procureure de la République Dominique Sauves a demandé au tribunal de le condamner « à une peine d'emprisonnement non inférieure à huit ans ».Après les témoignages accablants des dix victimes non prescrites, ces anciens petits scouts de la paroisse Saint-Luc qui ont subi pendant des années les attouchements sexuels de celui qui les conduisait en camps de vacances, leur faisait le catéchisme, ou leur demandait de servir la messe à ses côtés, la représentante du parquet a asséné un nouveau coup : « Il n'est rien d'autre qu'un pédophile en série ». « Et une seule victime suffirait à le condamner à dix ans d'emprisonnement. C'est un dossier stupéfiant, grave et effrayant », a-t-elle résumé, en écho aux experts psychiatres qui avaient évoqué eu « une affaire hors norme ».« Il a outrageusement abusé de son statut »Rien dans le profil ni l'attitude de cet homme qui va avoir 75 ans n'a fait office de circonstances atténuantes. Ni les attouchements sexuels dont il a révélé au procès avoir été victime dans son enfance de la part de religieux. Ni le déni de l'Église, ni l'aveuglement des parents des garçons, ni le fait qu'il assume tout ce qui lui est reproché, ni encore ses demandes de pardon présentées et répétées à chaque victime. « Il a outrageusement abusé de son statut, abusé la confiance aveugle des parents qui lui confiaient leurs enfants », a estimé la magistrate.Pas facile d'assurer la défense d'un homme qui symbolise à lui seul le scandale de la pédophilie dans l'Église. L'avocat du prévenu, Me Frédéric Doyez, a d'ailleurs confié se sentir bien seul dans cette tâche. « Ce que réclame la procureure est tout à fait ...