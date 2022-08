L'ex-numéro 2 de LR Virginie Calmels candidate à la présidence du parti

L'ex-numéro 2 de LR Virginie Calmels, le 14 février 2019 à Bordeaux ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

L'ex-numéro 2 de LR Virginie Calmels a annoncé mardi au journal Le Figaro sa candidature à la présidence du parti, sur une ligne "équilibrée" et "à l’épicentre des différents courants de LR".

"Je suis candidate à la présidence des Républicains" car "je ne me résigne pas à voir LR enchaîner les défaites et continuer à se rétrécir sans ligne claire", affirme-t-elle, en plaidant pour "renouer avec les déçus de LR".

Pour l'instant, seul Eric Ciotti est candidat à la présidence des Républicains programmée début décembre.

Défendant une droite "équidistante d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen" et qui "associe liberté et restauration de la souveraineté", Virginie Calmels, 51 ans, a prôné de "donner +des ailes et de l’air à LR+".

"Je ne crois pas en des lignes excluantes, soit étatiste et souverainiste, soit trop conservatrice, soit illibérale qui achèveront de perdre les électeurs de droite", ajoute-t-elle.

Très critique du président Emmanuel Macron dont "le +en même temps+ montre quotidiennement ses limites", elle estime aussi que "la grande faiblesse du macronisme, c’est le régalien".

Représentante de la sensibilité libérale au sein de LR, Mme Calmels avait été limogée en juin 2018 par Laurent Wauquiez, alors patron du parti, et en conflit ouvert avec sa numéro 2.

Elle avait notamment critiqué un tract de LR intitulé "Pour que la France reste la France", distribué lors d’une opération de mobilisation, qu’elle avait jugée "anxiogène".

Les Républicains éliront leur prochain président les 3 et 4 décembre (avec éventuellement un deuxième tour les 10 et 11), pour succéder à Christian Jacob dont l'intérim est assuré par Annie Genevard. La députée du Doubs a fait savoir qu'elle réfléchissait à se lancer, et beaucoup parient sur une candidature du numéro 3 du parti Aurélien Pradié, tenant d'une ligne sociale.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 3 octobre pour déposer les parrainages.

Ancienne adjointe d’Alain Juppé à Bordeaux, Mme Calmels avait rejoint M. Wauquiez à l’été 2017, lors de sa campagne pour la présidence du parti.

Diplômée de l’École supérieure de commerce de Toulouse ainsi que de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead), ancienne directrice générale d'Endemol monde, Virginie Calmels avait rejoint en 2019 le groupe immobilier de luxe Barnes et lancé en 2020 une école du numérique.