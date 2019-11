L'évitement fiscal des multinationales fait perdre 4,6 milliards d'euros à la France

Les stratégies d'évitement de l'impôt des multinationales font perdre à la France au moins 4,6 milliards d'euros de recettes fiscales par an.Le Conseil d'analyse économique (CAE) a comparé l'impôt sur les bénéfices payé par les multinationales françaises ou étrangères en France, en distinguant des autres celles qui ont une filiale dans un paradis fiscal et peuvent ainsi y transférer certains de leurs bénéfices.Selon les calculs, le taux effectif moyen d'imposition d'une multinationale française ayant au moins une filiale dans un paradis fiscal est inférieur de 26 % à celui d'une multinationale équivalente mais sans présence dans un paradis fiscal. Et cela représente un manque à gagner de 3,3 milliards d'euros d'impôt. Ce chiffre descend à 17 % pour les groupes étrangers présents en France, avec un manque à gagner de 1,3 milliard d'euros.D'autres stratégies d'évitementSelon le CAE, « il s'agit là d'une estimation conservatrice ». En d'autres termes, cette évaluation n'inclut pas les stratégies d'évitement qui ne passent pas par la présence dans un paradis fiscal ou qui ont transféré tous leurs revenus à l'étranger, ou qui n'ont pas d'établissement stable en France.Face à ce constat, la communauté internationale est en train de réfléchir, sous l'égide de l'OCDE, à de nouvelles règles fiscales internationales.Plusieurs scénarios sont sur la table pour parvenir à régler un double enjeu. Il s'agit de réviser les règles d'allocations des bénéfices entre les pays où les entreprises produisent et ceux où elles vendent, afin de mieux répartir leurs impôts entre ces pays. En outre, il faut parvenir à un taux minimum mondial d'impôt sur les sociétés. Document Conseil d'analyse économique (CAE) Le CAE a étudié l'impact d'une telle réforme pour une quarantaine de pays, dont sept paradis fiscaux, sur leur attractivité et la variation de leurs recettes ...