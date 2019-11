L'évacuation des camps de migrants à Paris et Saint-Denis en 10 photos

Six heures, sous une pluie battante. C'est au petit matin ce jeudi que près de 600 policiers ont été déployés autour des campements de migrants installés depuis des mois porte de la Chapelle, côté Paris, et le long de l'avenue Wilson, côté Saint-Denis. Sous ces bâches en plastique, des tentes et autres baraques de fortune vivaient des milliers de personnes, dont 1 600 ont évacuées vers des bus pour être ensuite temporairement installées dans des gymnases ou des centres d'accueil franciliens. D'autres ont fui avant l'arrivée des forces de l'ordre cette opération d'envergure annoncée depuis plusieurs jours par les autorités.Du côté des associations de défense des migrants, on craint que cette évacuation ne se transforme en vaste coup de filet avec des placements en détention. A l'inverse, la préfecture de région insiste à l'inverse sur le fait que ces « mises à l'abri » se feront sur la base du « volontariat ». Les examens des situations administratives se feront dans un second temps, mais l'accueil reste « inconditionnel », assure-t-on encore.Voici le récit en images de cette matinée.1. L'évacuation a été menée sous une pluie battante LP/Philippe Lavieille 2. Les forces de l'ordre présentes en masse LP/Philippe Lavieille 3. Près de 600 policiers déployés LP/Philippe Lavieille 4. En tout, 1 606 personnes ont été évacuées LP/Philippe Lavieille 5. Des bus ont été prévus pour « mettre à l'abri » les migrants en région parisienne LP/Philippe Lavieille 6. Les migrants forment une file pour y accéder AFP/Martin Bureau 7. « La rue n'est pas un lieu pour vivre, c'est un lieu de danger, d'indignité », affirme Anne Hidalgo venue sur place AFP/Martin Bureau 8. Les forces de l'ordre contrôlent les tentes une par une AFP/Martin Bureau 9. Le campement est désormais vidé de ses occupants AFP/Martin Bureau 10. La situation administrative des évacués sera ...