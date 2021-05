L'Eurovision a fait un carton chez les jeunes

Les 18-34 ans affichent leur engouement pour le concours musical, qui a soufflé sa 65e bougie.

Le groupe italien Maneskin a remporté la 65e édition de l'Eurovision ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le concours de l'Eurovision, le plus grand spectacle musical en direct au monde selon les promoteurs de l'événement, a attiré 183 millions de téléspectateurs et a été plébiscité par les jeunes. Le taux d'audience dans les 36 pays ayant diffusé la finale du 22 mai à Rotterdam, qui a couronné les rockers italiens du groupe Måneskin, a atteint 40,5% soit 4 points de plus que lors de la précédente édition en 2019, a précisé un communiqué de l'Union européenne de Radio-Télévision qui organise le concours.

Le kitsch fait recette

La progression parmi les jeunes de 15 à 24 ans a quant à elle bondi de 7 points de pourcentage à 52,8%. La chaîne Youtube de l'événement a enregistré 50,6 millions de spectateurs uniques dans 234 pays dont 71% de 18-34 ans. "L'immense succès de Måneskin et de tant d'autres chansons de cette année démontrent que l'impact du concours de l'Eurovision est plus fort que jamais, même dans sa 65ème année", a déclaré Martin Osterdahl, le superviseur exécutif de l'événement qui a érigé le kitsch en art.

Le groupe Måneskin, composé d'une fille et de trois garçons, nés avec le siècle et biberonnés aux rifs saturés du rock, professe de faire du neuf avec du vieux. Le titre qu'ils présentaient au concours de l'Eurovision, "Zitti e buoni", leur a permis de remporter en 2021 le grand prix de la 71e édition du festival de la chanson de San Remo.

C'est la troisième victoire de l'Italie dans ce concours d'ordinaire peu prisé des artistes revendiquant les influences des "rock bands" aux origines. Dans leur pays, la finale a fait sa plus belle audience depuis 2011. Aux Pays-Bas, ce sont 78,5% des téléspectateurs qui avaient les yeux rivés sur le spectacle. Mais c'est loin de l'Islande, qui a encore une fois prouvé son amour pour ce spectacle: 99,9% des téléspectateurs islandais étaient branchés sur le concours le 22 mai.