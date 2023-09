L’Europe se rapproche de la victoire

Après avoir creusé l’écart lors de la première journée, l’Europe a toujours cinq points d’avance et mène 10.5 à 5.5. Fait marquant de la journée, la plus large victoire de l’histoire de la Rider Cup (10-1) du Norvégien Viktor Hovland et du Suédois Ludvig Aberg sur les Scottie Scheffler et Brooks Koepka. Les victoires américaines ont été assurées par McIlroy et Fleetwood face à Spieth et Thomas et par Homa et Harman sur Lowry et Straka entre autres. Du côté des Européens, en plus de la victoire de Aberg et de Hovland, l’Espagnol Jon Rahm et l’Anglais Tyrrell Hatton ont rapporté des points aux Européens.

