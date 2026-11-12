"L'Europe n'est pas tirée d'affaire" : pour résister aux prochaines crises, le FMI appelle à accélérer les réformes

( AFP / TIERNEY CROSS )

La croissance de l'Europe reste "fragile et médiocre", a mis en garde Mateusz Szczurek, chef du département européen du FMI, ce jeudi 12 novembre.

"C'est le moment d'agir". Si l'Europe veut résister aux prochaines crises, le Vieux Continent doit accélérer ses réformes, a prévenu ce jeudi 12 novembre un haut responsable du Fonds monétaire international (FMI), saluant néanmoins la résiliance notable dont à fait preuve l'économie européenne face au choc provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

"L'Europe a subi le choc énergétique mieux qu'on pouvait le craindre, pour le moment. C'est notamment grâce à la transition énergétique, qui réduit la dépendance aux importations de combustibles fossiles", a expliqué à des journalistes Mateusz Szczurek, chef du département européen du FMI depuis juillet. Mais "l'Europe n'est pas tirée d'affaire" et sa croissance reste "fragile et médiocre", a-t-il relevé. Dans ses prévisions économiques actualisées cet automne, le FMI table sur une croissance de 1,2 % dans la zone euro en 2026 (hors Irlande), avant un ralentissement à 1,1 % l'an prochain. Un niveau trop faible, qui signifie que "des chocs mêmes modestes pourraient entraîner la menace d'une récession", a mis en garde Mateusz Szczurek.

La France doit adopter un budget pour 2027 "aussi vite que possible"

Outre des politiques monétaire et budgétaire prudentes, dans un contexte d'inflation élevée, le FMI recommande aux pays européens de poursuivre leur transition énergétique et de conduire des réformes susceptibles de doper leur potentiel de croissance, notamment pour renforcer le marché unique européen, ainsi qu'à l'échelon national. "C'est le moment d'agir", a souligné Mateusz Szczurek, lui-même ancien ministre polonais des Finances (2013-2015).

Concernant la France, en pleine incertitude politique à l'approche de l'élection présidentielle, ce responsable appelle à adopter un budget pour 2027 "aussi vite que possible". Il estime que "les élections seront l'occasion de définir un cap alliant un assainissement des finances publiques, indispensable pour placer celles-ci sur une trajectoire soutenable, et des réformes visant à renforcer la croissance à moyen terme".