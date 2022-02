L'Europe mobilise 30 milliards d'euros pour l'Afrique subsaharienne

Les institutions financières et de développement européennes vont mobiliser 30 milliards d'euros entre 2021 et 2027 à destination des pays d'Afrique subsaharienne, dans le cadre d'un projet régional européen d'investissements à destination du continent, selon une déclaration commune publiée mercredi.

Lors d'une conférence organisée à Paris par l'Agence Française de développement (AFD), tenue à la veille du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, les représentants de ces institutions ont réaffirmé leur "appui aux secteurs privés et aux infrastructures" du continent africain, indique l'AFD.

Ces financements, sous forme de prêts et de garanties budgétaires, répondront principalement à des besoins d'infrastructures, a précisé l'AFD.

Il s'agit de "bâtir une nouvelle alliance entre nos deux continents, alliance de tous les acteurs de l'investissement solidaire et durable, publics et privés", a déclaré le directeur général de l'AFD Rémy Rioux.

Les 30 milliards s'inscrivent dans le cadre du plan Global Gateway, censée mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures à travers le monde, dont la moitié à destination du continent africain.

L'argent ira aux énergies renouvelables, à la réduction des risques de catastrophe naturelle, à l'accès des Africains aux réseaux internet, aux transports, à la production de vaccins ou à l'éducation, selon un document rendu public la semaine dernière par la Commission européenne.

Selon Paris, qui tient la présidence tournante de l'UE, "l'Europe doit être au rendez-vous des besoins de financement du continent africain". Le sommet de Bruxelles jeudi et vendredi "doit marquer un retour de l'UE sur ces enjeux", selon l'Elysée, pour relancer un partenariat essouflé et menacé par les appétits de la Chine et de la Russie.

Jusqu'à présent, l'UE "n'a pas été suffisamment perçue comme un acteur réactif, souple et adapté aux besoins de financement du continent africain, d'où le choix de travailler avec d'autres acteurs, notamment la Chine", selon cette source élyséenne.