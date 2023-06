L'Europe, "machine infernale" à "produire de la norme", selon le président du Medef

L'Europe est devenue "une machine infernale" à produire des normes qui risque de "broyer la compétitivité européenne", a estimé mardi le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui veut renforcer la présence de son organisation à Bruxelles.

"L'Europe est devenue une machine à produire de la norme", a déclaré le responsable patronal lors d'une conférence de presse au siège de son organisation.

"L'essentiel de la régulation hors social et fiscal vient maintenant de l'Europe et c'est une machine infernale qui, notamment pour les PME, est en train de broyer la compétitivité européenne", a-t-il précisé.

En conséquence, le Medef doit renforcer sa présence à Bruxelles. "On a un bureau qui est insuffisant, qu'on a agrandi", mais pour une question de ressources, "si on met plus de gens à Bruxelles, il faut mettre moins de gens à Paris, c'est ça notre difficulté", a expliqué M. Roux de Bézieux.

"Je l'ai fait, mais pas assez", a reconnu celui qui va quitter ses fonctions le 17 juillet prochain, après l'élection de son successeur le 6 juillet.

Les Français ne sont "pas assez tournés vers les commissaires européens", alors qu'on "va voir les ministres (français) toute la journée", a regretté le président du Medef.

Or "année après année, la part de législations qui touchent un chef d'entreprise qui vient de l'Europe augmente", donc "notre part de cerveau disponible vers Bruxelles doit augmenter", a-t-il jugé.

L'organisation patronale Business Europe, qui réunit 40 organisations venant de 34 pays, n'exerce pas un lobbying suffisamment efficace, d'après le leader patronal, qui préfère pour peser les cadres bilatéraux ou trilatéral avec la Confindustria (Italie) et le BDI (Allemagne).