«L'Europe à l'aube d'une ère nouvelle» : l'engagement des patrons de l'UE après le Brexit

David Sassoli, président du Parlement européen, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen« Lorsque viendra la nuit ce soir, le soleil se couchera sur plus de 45 années d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Pour nous, les présidents des trois principales institutions de l'UE, comme pour tant d'autres personnes, cette journée sera inévitablement empreinte de réflexion et d'émotions mélangées.Nos pensées vont à tous ceux qui ont contribué à faire de l'Union européenne ce qu'elle est aujourd'hui. À ceux qui s'inquiètent pour leur avenir ou qui se désolent de voir le Royaume-Uni quitter l'Union. Aux membres britanniques de nos institutions qui ont contribué à définir des politiques qui ont amélioré la vie de millions d'Européens. Nous penserons au Royaume-Uni et à ses citoyens, à leur créativité, à leur ingéniosité, à leur culture et à leurs traditions, qui ont constitué une pièce essentielle de la mosaïque qu'est notre Union. Ces émotions témoignent de l'affection que nous éprouvons pour le Royaume-Uni, un sentiment qui va bien au-delà de l'appartenance à notre Union. Nous avons toujours profondément regretté la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union, mais nous l'avons aussi toujours pleinement respectée. L'accord auquel nous sommes parvenus est équitable pour les deux parties et garantit que des millions de citoyens de l'UE et du Royaume-Uni continueront de voir leurs droits protégés là où ils ont décidé de vivre. LIRE AUSSI > Que va changer ce divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?Dans le même temps, nous devons nous projeter vers l'avenir et établir un nouveau partenariat entre amis de longue date. Ensemble, nos trois institutions feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce partenariat soit une réussite. Nous sommes prêts à faire preuve ...