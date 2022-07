L'eurodéputé Stéphane Séjourné candidat à la tête de Renaissance

L'eurodéputé français Stéphane Séjourné devant le parlement européen à Strasbourg, le 19 janvier 2022 ( POOL / Bertrand GUAY )

Appelé par Emmanuel Macron à "réinventer un nouveau parti", l'eurodéputé Stéphane Séjourné a officialisé jeudi sa candidature à la tête du futur parti présidentiel Renaissance dans un entretien accordé au journal Le Figaro.

"Le président de la République m'a demandé de réinventer un nouveau parti", confie l'actuel leader du groupe macroniste Renew Europe au Parlement européen, se déclarant "candidat pour remplir cette fonction" et désireux de voir le parti Renaissance "opérationnel à la rentrée".

L'actuel parti présidentiel La République en marche (LREM), créé par Emmanuel Macron en 2016, doit changer de statuts et de nom d'ici début septembre pour devenir "Renaissance", nouvelle bannière pour préparer aussi la succession du chef de l'Etat qui entame son second quinquennat.

Selon M. Séjourné, il s'agit d'une refonte totale du parti.

"Nous devrons revoir les principes qui ont forgé notre engagement politique depuis cinq ans", mais surtout "retrouver l'esprit de conquête de 2017, le goût du risque, du dépassement politique, du terrain" et "la confiance envers l'action militante", avance-t-il.

Dans cette perspective, l'actuel eurodéputé succèderait à Stanislas Guerini, dorénavant chargé du maroquin ministériel de la Transformation et de la Fonction publiques dans le gouvernement Borne II, et assurant l'intérim de LREM jusqu'à l'adoption des statuts.

Non sans clin d'oeil aux actuelles tensions entre la majorité et certaines branches de l'opposition, l'élu de 37 ans entend faire "exister" les "sensibilités" (courants d'idées) sans les "contraindre", avec du "dépassement politique" et de la "cohérence idéologique" sans quoi "la radicalité l'emportera", craint-il.

Pour avancer, "nous essaierons d'apprendre de nos erreurs" reconnaît Stéphane Séjourné, promettant par exemple la "décentralisation" des membres du parti jusqu'alors regroupés dans un seul et unique immeuble parisien. "Nous rattacherons un conseil des élus locaux à la direction nationale", ajoute-t-il dans le Figaro.

Quant à savoir si le prochain chef de file de Renaissance ex-LREM sera candidat désigné à la présidentielle 2027, "rien n'est écrit", affirme-t-il. "Il faudra réfléchir à son mode de désignation le moment venu, probablement après les élections européennes 2024".