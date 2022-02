L'euro vers une semaine record après la BCE

L'euro s'inscrivait à nouveau en hausse face au dollar, signant pour l'instant une hausse hebdomadaire pas vue depuis le début de la pandémie après le changement de message de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'inflation.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro prenait 0,22% à 1,1465 dollar pour un euro.

Sept jours plus tôt, l'euro avait reculé jusqu'à son plus bas depuis juin 2020, à 1,1132 dollar, avant de se redresser et d'enchaîner les hausses face au billet vert, pour finalement gagner 2,8% sur la semaine, une performance plus vue depuis mars 2020.

Une telle remontée peut surprendre: la BCE, qui s'est réunie jeudi, n'a pas relevé ses taux comme l'a fait la Banque d'Angleterre (BoE) le même jour, ni même dit s'apprêter à les augmenter à l'instar de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine précédente.

Mais après avoir encore récemment exclu une hausse des taux en 2022, la présidente de la BCE Christine Lagarde a reconnu que "la situation a changé".

"C'est ce virage soudain, par rapport aux attentes, qui fait autant réagir le marché", explique Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

George Saravelos, analyste chez Deutsche Bank, conseille désormais de miser sur une hausse de l'euro face au dollar dans les mois à venir, "une décision qui peut paraître un peu hâtive", reconnaît-il.

"Mais nous avons écrit pendant dix ans que le principal facteur qui pesait sur l'euro était la politique des taux négatifs", insiste-t-il.

"Les participants du marché se sont habitués à une BCE qui soutient l'économie et qui est à la traîne des autres banques centrales pour durcir sa politique", ajoute Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Les réunions de mars et de juin" quand la BCE va revoir ses prévisions sur l'inflation "vont être particulièrement importantes", souligne-t-il.

A plus court terme, les investisseurs se tourneront à 13H30 GMT vers l'emploi américain pour janvier. Mais cet indicateur, habituellement très suivi puisque de mauvaises données peuvent décourager la Fed de durcir sa politique monétaire, devrait moins peser sur le marché, estiment plusieurs analystes.

"Les chiffres devraient être mauvais" en raison de la propagation du variant Omicron le mois dernier, note ainsi Matthew Ryan, analyste chez Ebury, mais cet effet "devrait être temporaire".

-----------------------------------