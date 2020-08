L'euro toujours solide face au dollar avant le compte-rendu de la Fed

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'euro était proche de l'équilibre mercredi face au dollar, au lendemain d'une forte baisse du billet vert et alors que les cambistes attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed plus tard dans la journée.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro gagnait 0,14% face au billet vert, à 1,1948 dollar, après avoir touché un plus haut en plus de deux ans la veille.

"Toute l'attention est portée sur le dollar américain, qui a entamé un repli général sur les marchés des devises", a expliqué Jeffrey Halley, de Oanda.

Le "dollar index", qui mesure la performance du billet vert face à un panier de devises, a perdu aux alentours de 5% depuis le début du mois de juillet, et plus du double depuis son plus haut annuel atteint le 20 mars.

Il évolue à son plus bas niveau depuis plus de deux ans.

Les mouvements sur le marché des changes suggèrent que "les anticipations de politique monétaire restent essentielles" pour les cambistes, a expliqué Derek Halpenny, analyste de MUFG.

Est attendu plus tard dans la journée le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Il "pourrait ouvrir la voie à une évolution de la politique monétaire de la Fed en septembre, avec la mise en place d'un objectif d'inflation moyenne", a indiqué Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Par ailleurs, la livre sterling restait stoïque à l'annonce des derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui a accéléré à 1% en juillet sur un an, selon l'Office national des statistiques mercredi.

Elle était tombée à 0,5% en mai en plein confinement, au plus bas depuis juin 2016.

"La reprise des négociations de Brexit, qui semblent rencontrer de nouveaux problèmes," n'était pas non plus de nature à faire évoluer la livre, a pointé Michael Hewson, de CMC Markets.

Les équipes de négociations se retrouvent mercredi à Bruxelles pour une 7e session qui se terminera vendredi, après une précédente séance sans réelles avancées à Londres fin juillet.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), la livre sterling était stable face à la monnaie unique à 90,15 pence pour un euro.

