L'euro toujours à la peine face au dollar, le yen recule

L'euro est reparti à la baisse face au dollar jeudi, touchant un nouveau plus bas depuis avril 2017, tandis que le yen s'affaiblissait encore.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,15% à 1,0789 dollar, après être tombé vers 07H20 GMT à 1,0778 dollar, un niveau plus vu en presque trois ans.

"Sur les changes, le mouvement de vente de l'euro a connu un nouvel élan après que le baromètre allemand Gfk a montré une détérioration du moral des consommateurs", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Selon cet indicateur, le moral des consommateurs allemands devrait légèrement reculer en mars à 9,8 points, en baisse de 0,1 point par rapport à février, mais toujours plus élevé qu'en janvier (9,7 points).

Dernièrement, la devise européenne a souffert à plusieurs reprises de données peu encourageantes en Allemagne, moteur économique de la zone euro.

"Les cambistes regarderont de près (vendredi) les indicateurs PMI pour le mois de février, qui pourraient influencer à court terme la direction de l'euro", a estimé Brendan McKenna de Wells Fargo.

"Les prévisions de croissance ont joué un plus grand rôle que les taux d'intérêt dans les derniers mouvements des devises", a remarqué de son côté Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Et "la crise de coronavirus n'aide pas l'euro non plus, l'Europe étant plus sensible que les Etats-Unis aux inquiétudes liées au commerce mondial", a-t-il ajouté.

Sur ce sujet, la Chine a annoncé jeudi une baisse spectaculaire des nouvelles contaminations au nouveau coronavirus.

Le yen, considéré traditionnellement comme une valeur refuge, poursuivait sa baisse face aux autres principales devises jeudi, après avoir déjà nettement souffert mercredi.

Face à l'euro il perdait 0,45% et face au dollar 0,62%.

Outre l'épidémie de coronavirus qui pourrait avoir un impact sur l'économie, "plusieurs analystes estiment que l'économie du Japon est au bord de la récession, après que le dernier chiffre du PIB a indiqué une réduction de la taille de l'économie de l'ordre de 6,3 % d'une année sur l'autre", a expliqué Ricardo Evangelista, pour ActivTrades.

