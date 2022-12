L'euro stable face au dollar, le rouble faiblit

L'euro reste stable face au dollar mercredi dans un marché assoupi en cette période des fêtes, tandis que le rouble se replie dans le sillage de l'interdiction russe de vente de pétrole aux pays qui utilisent le plafonnement des prix.

Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), l'euro cédait 0,01% à 1,0640 dollar.

Sur tous les marchés, "les échanges se font dans des fourchettes de prix étroites et avec des volumes réduits", remarque Naeem Aslam, analyste chez AvaTrade.

Les quelques investisseurs présents devant leurs consoles gardent un oeil sur la réouverture annoncée de la Chine, qui pourrait doper les actifs à risque et peser sur le dollar, valeur refuge.

Le rouble russe, quant à lui, perdait 2,27% à 71,48 roubles pour un dollar.

"La livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est interdite" si ceux-ci utilisent le prix plafond fixé par l'UE, le G7 et l'Australie, est-il écrit dans un décret signé mardi par le président russe Vladimir Poutine.

Le rouble "s'était déjà affaibli la semaine dernière après l'entrée en vigueur du prix plafond", rappelle à l'AFP Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"La Russie va continuer d'exporter son brut vers l'Asie, donc je m'attends à ce que la réaction du rouble reste limitée après la baisse marquée de la semaine dernière, surtout que la réaction russe était prévisible", ajoute-t-il.

Le rouble a connu une année mouvementée: il s'était effondré dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine.

Mais les prix du gaz et du pétrole s'étaient envolés pour la même raison. Or, comme Moscou vend ses hydrocarbures en dollars avant de convertir ses gains en rouble, la devise russe était ressortie renforcée du conflit.

Depuis le début de l'année, le rouble gagne plus de 5% face au dollar.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

10H20 GMT 22H00 GMT