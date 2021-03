L'euro stable face au dollar, la livre trébuche

L'euro évoluait à l'équilibre face au dollar mardi dans un marché attentiste avant la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, tandis que la livre britannique baissait nettement.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro restait stable (-0,001% à 1,1929 dollar pour un euro).

"La paire euro-dollar se maintient alors même que l'Italie a dû remettre en place un confinement partiel et que les informations sur les vaccins ne sont pas très positives", a commenté Stephen Innes, analyste chez Axi, qui juge que l'incertitude sur la réunion de la Fed empêche de passer à l'achat sur le dollar.

Si aucun changement majeur de politique monétaire n'est attendu, les cambistes veulent voir si la Fed s'inquiète de la hausse des taux sur le marché obligataire et partage la crainte des marchés d'une remontée mal contrôlée de l'inflation.

La Fed n'est pas la seule institution à se réunir cette semaine.

"Nous attendons les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis aujourd'hui, le comité monétaire de la Fed mercredi, la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et la Banque du Japon vendredi", a énuméré Kit Juckes, analyste chez Société Générale, pour expliquer la prudence du marché.

La livre cédait pour sa part 0,54% face à l'euro comme face au dollar, à 86,28 pence pour un euro et 1,3825 dollar pour une livre.

"La livre a connu une très bonne performance depuis le début de l'année et souffre d'un petit accès de prudence avant la réunion du comité monétaire de la BoE", estime M. Juckes.

Galvanisée par la conclusion d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et par une campagne de vaccination rapide, la livre a gagné 3,6% face à l'euro et 1,2% face au dollar depuis le début de l'année.

-----------------------------------

js/bp/esp