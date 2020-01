L'euro stable face au dollar en attendant la BCE

L'euro demeurait stable jeudi face au dollar, avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui ne devrait néanmoins pas avoir un fort impact sur le marché des changes.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro perdait 0,06% face au billet vert à 1,1086 dollar.

La réunion de la BCE sera le "principal événement" de la journée, a signalé Naeem Aslam, analyste pour Avatrade.

Celle-ci "devrait apporter quelques indices sur le futur de la politique monétaire, mais rien de concret", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Si la réunion sera attentivement scrutée par les cambistes, les analystes ne s'attendent pas à d'importants mouvements sur le marché des changes.

"Pour les investisseurs, aujourd'hui le sujet ne sera pas les perspectives de la banque pour la zone euro. Ils se concentreront surtout sur la cible d'inflation et si la banque va la modifier", a expliqué M. Aslam.

Mme Lagarde a annoncé en décembre une vaste revue de la stratégie de politique monétaire, pour la première fois depuis 2003 et après des années de mesures anti-crise aussi vigoureuses que controversées.

Parmi les points de discussions: la définition de la stabilité des prix.

Celle-ci se définit depuis 2003 par un objectif d'inflation "proche mais inférieur à 2%", derrière lequel la BCE court depuis sept ans et qu'elle pourrait reformuler en introduisant l'idée de "symétrie".

Par ailleurs, certains analystes mentionnaient un sentiment d'aversion au risque, tandis que la métropole de Wuhan a été mise en quarantaine et que le nouveau coronavirus a contaminé plus de 500 personnes et fait 17 morts.

Si le yen, devise refuge en période d'incertitudes, gagnait du terrain face aux autres principales monnaies, il n'en allait pas de même pour l'or.

