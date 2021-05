L'euro stable face au dollar, Elon Musk bouscule le bitcoin

L'euro restait stable face au dollar lundi dans un marché paisible, sauf pour le bitcoin qui a plongé à son plus bas depuis plus de trois mois alors que le patron de Tesla Elon Musk prend ses distances avec la cryptomonnaie.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro grappillait 0,06% face au dollar, à 1,2148 dollar pour un euro.

"Après une semaine de montagnes russes, le marché commence lundi sur un ton plus mesuré", a commenté Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Pour les cambistes, la question est de savoir si la hausse récente de l'inflation, notamment aux Etats-Unis, va persister et pousser les banques centrales à ajuster leur politique monétaire.

Si elles relevaient leurs taux directeurs, cela rendrait leurs monnaies respectives plus attractives.

Dans ce contexte, "les minutes du comité monétaire de la Fed (banque centrale américaine) vont être décortiquées pour le moindre signe d'un changement de ton" lors de leur publication mardi, a estimé Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Autre occasion de jauger l'état d'esprit de l'institution, le vice-président de la Fed Richard Clarida et le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic participeront à une conférence.

Pour l'instant, la Fed a maintenu que sa politique resterait souple pour éviter d'étouffer la reprise dans l'oeuf.

De son côté, le bitcoin a connu un week-end mouvementé, plongeant de plus de 10% entre samedi et dimanche pour atteindre lundi un plus bas depuis début février à 42.185 dollars avant de se ressaisir, une dégringolade et un rebond tous deux provoqués par des tweets d'Elon Musk.

Le patron de Tesla avait déjà annoncé mercredi que son entreprise n'accepterait plus les paiements en bitcoins pour ses véhicules électriques. Or, l'annonce du groupe au début de l'année qu'il avait investi une partie de sa trésorerie en bitcoins avait participé à la flambée du cours.

Dimanche, il avait répondu "en effet" à un tweet qui affirmait que M. Musk ne serait pas à blâmer s'il décidait de vendre tous les bitcoins accumulés par Tesla.

"Pour mettre un terme à toute spéculation, Tesla n'a pas vendu de bitcoin", a-t-il en revanche affirmé lundi, provoquant un rebond du cours. Par rapport à dimanche soir, le prix remontait vers 09H00 GMT de 2,9% à 45.397 dollars.

------------------------------------

