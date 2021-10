L'euro stable face au dollar, dernière ligne droite avant l'emploi américain

L'euro faisait du surplace vendredi face au dollar mais restait en baisse marquée sur les dernières semaines, les cambistes tablant sur des chiffres d'emploi américain assez robuste pour permettre à la Banque centrale américaine (Fed) de resserrer sa politique monétaire.

Vers 08H40 GMT (10H40 à Paris), l'euro restait stable (-0,01% à 1,1550 dollar). Sur une semaine, la monnaie unique européenne perd 0,4%, et 2,2% sur un mois.

A 12H30 GMT, le département américain du Travail publie les chiffres du marché du travail pour septembre. Les analystes tablent sur 450.000 créations d'emplois.

"Des données robustes renforceraient les attentes d'une réduction dès novembre du programme de rachat d'actions de la Banque centrale américaine (Fed)", commentent les analystes de Sucden, "tandis que des chiffres décevants pourraient faire douter les investisseurs sur les intentions de la Fed".

La vigueur du dollar face à l'euro s'explique par la volonté annoncée de la Fed de commencer à durcir sa politique monétaire, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) maintient pour l'instant son soutien massif à l'économie.

Pour l'instant, l'institut européen continue de considérer que l'inflation est due à des facteurs temporaires, alors que ces homologues outre-Atlantique et outre-Manche se montrent plus circonspects.

Le nouveau chef économiste de la Banque d'Angleterre Huw Pill s'est aligné sur les membres les plus inquiets de l'inflation de la BoE: il a affirmé jeudi que les hausses des prix causées par des pénuries étaient "plus persistantes que prévu", et que la hausse du cours du gaz pourrait conserver l'inflation au dessus de 4% au deuxième trimestre.

Sur le marché obligataire, les investisseurs tablent depuis la dernière réunion de la BoE sur une hausse des taux britanniques en février 2022 ou avant.

La livre britannique a temporairement gagné du terrain, montant à son plus haut en deux mois face à l'euro, à 84,75 pence pour un euro. La monnaie unique européenne se reprenait un peu vendredi (+0,13% à 84,94 pence).

