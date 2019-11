L'euro stable face au dollar -- croissances allemande et zone euro meilleures que prévu

L'euro restait stable jeudi face au dollar, sans réaction devant les chiffres de la croissance allemande et de la zone euro qui se révélaient un peu meilleurs que prévu.

Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), la monnaie unique valait 1,1001 dollar, en baisse de 0,05%.

L'euro n'a pas réagi à la publication de la croissance allemande, restant dans le couloir qu'il occupe depuis le mois d'août face au billet vert, en évoluant autour de 1,10 dollar.

L'Allemagne a échappé jeudi à l'entrée officielle en récession, son produit intérieur brut progressant de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les analystes tablaient sur un recul de 0,1%.

"Mais le produit intérieur brut a chuté plus que précédemment anticipé au second trimestre (il a été révisé à -0,2% contre -0,1% précédemmet, ndlr), et nous pensons que l'économie va probablement se contracter un peu l'année prochaine, a expliqué Andrew Kenningham, analyste pour Capital Economics.

"La récession pourrait donc avoir été repoussée plus qu'évitée", a-t-il ajouté.

"Techniquement, cela ne change rien", a renchéri Craig Erlam, analyste pour Oanda.

La croissance en zone euro, quant à elle, s'est élevée à 1,2%, légèrement meilleure que les 1,1% attendus.

Mais "nous sommes à un point où même un chiffre mieux que prévu est trop bas pour dopé l'enthousiasme", avait jugé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group, avant la publication.

Du fait du ralentissement économique, la Banque centrale européenne est engluée dans une politique ultra-accommodante, qu'elle n'arrive pas à resserrer.

Par ailleurs, après l'audition de Jerome Powell devant le Congrès mercredi, qui doit se poursuivre jeudi et "n'a pas apporté de nouvelles pour le marché", selon Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank, les investisseurs restent à l'affut d'informations concernant les négociations commerciales sino-américaines, la situation demeurant confuse.

Donald Trump a affirmé que la Chine avait accepté d'acheter jusqu'à 50 milliards de dollars de produits agricoles américains, mais selon le Wall Street Journal, Pékin ne souhaite pas inclure dans l'accord un engagement chiffré. Le quotidien économique avait aussi rapporté mardi que l'étendue de la levée des tarifs douaniers restait un point de désaccord entre les deux parties.

