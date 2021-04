L'euro stable face au dollar avant l'inflation

L'euro restait stable face au dollar mardi avant la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour mars.

Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), l'euro cédait 0,07% face au dollar, à 1,1902 dollar pour un euro.

"Le sujet principal du marché est l'économie américaine, et plus précisément les perspectives de l'inflation, car la campagne de vaccination avance rapidement et les mesures de soutien de l'économie sont appliquées", ont commenté les analystes de OFX.

Pour le marché des changes, la question est de savoir si la Banque centrale américaine (Fed) va conserver une politique très souple pour soutenir l'économie, comme elle l'a promis, ou si une inflation trop forte va pousser à relever les taux directeurs.

Des taux directeurs plus élevés rendent le dollar plus attractif.

"Avec ceci en tête, le CPI de cet après-midi est crucial", ajoutent les analystes de OFX: une hausse plus élevée que prévu pourrait présager un changement de message de la Fed.

L'indicateur sera publié à 12H30 GMT.

"Il n'y a aucun doute que l'inflation va augmenter dans les mois à venir, ne serait-ce qu'à cause de la hausse des prix du pétrole", a prévenu Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Par ailleurs, les analystes gardent un oeil sur le rythme des vaccinations en Europe.

Après un début plus poussif dans la zone euro qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ce qui explique la faiblesse de l'euro face au dollar et à la livre britannique depuis le début de l'année, les vaccinations s'accélèrent sur le Vieux continent.

En France, la vaccination a été élargie dès lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce.

"Cela pourrait limiter la hausse du dollar, même si l'inflation augmente aux Etats-Unis", a commenté Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

