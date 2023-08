L'euro stable face au dollar avant l'emploi américain

L'euro se stabilisait vendredi face au dollar, le marché attendant les données de juillet sur l'emploi américain qui pourraient donner des indices sur les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H55 GMT (11H55 à Paris), l'euro cédait 0,05% à 1,0944 dollar.

"Tous les regards sont braqués sur le rapport sur l'emploi pour savoir si le cycle de hausse des taux de la Fed approche de sa fin", résume Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le patron de la Fed Jerome Powell a assuré lors de la dernière réunion que la prochaine décision de politique monétaire n'était pas encore assurée, et dépendrait des données à venir aux Etats-Unis.

Un marché du travail en forme permet à la Fed de relever ses taux sans risquer de plonger l'économie dans la récession ; en parallèle, des hausses des salaires marquées poussent les banques centrales à se montrer stricte pour mater l'inflation.

"Nous sommes persuadés que la Fed va faire une pause dans ses hausses de taux en septembre, il faudrait une surprise très positive dans le rapport sur l'emploi pour remettre en question cela", juge M. Hardman.

Même diagnostic pour les analystes de UBS, qui préviennent cependant qu'"avec deux chiffres de l'inflation et deux rapports sur l'emploi avant la réunion de septembre, la conviction des investisseurs pourrait encore faire volte-face".

Après sa baisse de la veille dans le sillage de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), la livre faisait également du surplace (-0,02% à 1,2705 dollar).

Alors que l'inflation est plus élevée au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis, "il faudrait plus de preuve d'une inflation qui recule et d'une croissance britannique moins forte pour convaincre les investisseurs de limiter leurs attentes de hausses des taux", explique M. Hardman.

Soutenue par cette attente d'une BoE plus active que la Fed, la livre gagne 5,16% depuis le début de l'année face au dollar.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

09H55 GMT 21H00 GMT