L'euro stable dans un marché attentiste

L'euro se stabilisait par rapport au dollar jeudi au lendemain de pertes marquées, la faiblesse du billet vert en début de semaine ayant laissé la place à une attente à la veille des données sur l'emploi américain.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro grappillait 0,09% à 0,9893 dollar.

"Le marché des changes est récemment très sensible à l'appétit pour le risque", l'inquiétude des investisseurs les poussant à favoriser le dollar, commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"Après des indicateurs décevants en Europe, l'euro n'a pas réussi à franchir le seuil de la parité", note-t-il.

"Les marchés marquent une pause pour essayer d'appréhender la situation macroéconomique", juge pour sa part Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi est particulièrement attendu, puisqu'il pourrait affecter la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans les mois à venir.

Avant les données officielles de vendredi, les investisseurs ont décortiqué mercredi l'enquête mensuelle de la société de services aux entreprises ADP sur les créations d'emplois du secteur privé.

Avec 208.000 créations d'emplois, plus que prévu par les analystes, "les données d'hier ont estompé les craintes que le rapport de demain ne bouscule le plan de la Fed de continuer de monter ses taux jusqu'à la fin de l'année", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

La livre, qui avait également rebondi en début de semaine avant de plonger mercredi, perdait 0,24% à 1,1299 dollar.

"Le discours de Liz Truss à la convention des conservateurs a limité les espoirs qu'elle continue de faire demi-tour sur ses projets de baisse d'impôts", juge M. Hardman.

Les mesures budgétaires de la nouvelle Première ministre avaient fait plonger la livre à son plus bas historique face au dollar à 1,0350 dollar.

