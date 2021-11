L'euro stable après un nouveau plus bas de l'année face au dollar

L'euro se stabilisait jeudi face au dollar américain après avoir atteint un nouveau plus bas depuis quinze mois face au billet vert qui profitait de la hausse marquée de l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro cédait 0,05% à 1,1473 dollar pour un euro, après avoir reculé à 1,1454 dollar, un plus bas depuis juillet 2020.

La hausse du dollar a débuté après la publication de l'inflation américaine, à 6,2% sur un an en octobre aux Etats-Unis, encore plus élevée que les observateurs ne l'attendaient (+5,9%).

"La monnaie américaine se renforce parce que les acteurs du marché parient que la Réserve fédérale américaine (Fed) va relever ses taux plus vite et de façon plus marquée", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Du côté de la zone euro, la Commission européenne a estimé jeudi que le rebond de l'inflation va atteindre "un pic" à 2,4% en 2021, avant de reculer légèrement à 2,2% en 2022.

Face à la vigueur du dollar, la livre britannique se stabilisait aussi (+0,02% face au dollar à 1,3408 dollar pour une livre, après avoir atteint 1,3364 dollar, un plus bas depuis décembre 2020).

La croissance de 1,3% de l'économie britannique au troisième trimestre est "satisfaisante, même si un peu moins bonne qu'attendue", commente Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

"Le tableau reste le même, un rebond marqué après une récession encore plus forte l'année d'avant", continue l'analyste.

Il estime qu'"il va être de plus en plus clair que les pénuries sont provoquées aux Etats-Unis par une forte demande plutôt que par des problèmes d'approvisionnements, alors que la situation est inversée au Royaume-Uni".

