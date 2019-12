L'euro soutenu face au dollar par un indicateur allemand

L'euro, aidé par un indicateur allemand encourageant, progressait face au dollar mardi, tandis que la livre continuait à monter à l'approche des élections législatives anticipées.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,29% face au billet vert, à 1,1096 dollar.

La monnaie unique a profité, selon Erik Nelson de Wells Fargo, de l'annonce d'une nouvelle amélioration du moral des investisseurs allemands en décembre, selon le baromètre publié mardi par l'institut ZEW.

Cette statistique "s'intègre à notre analyse selon laquelle l'économie de la zone euro est prête à rebondir après avoir touché un plancher", a estimé le spécialiste.

Le dollar a un peu repris de vigueur après des informations du Wall Street Journal affirmant que les Etats-Unis pourraient reporter l'imposition des droits de douane supplémentaires, actuellement prévue pour le 15 décembre et devant frapper quelque 160 milliards de dollars de biens chinois.

Mais ce répit a été temporaire car "il s'agit simplement d'un report et non d'un retrait définitif de la menace de nouveaux tarifs", a relevé M. Nelson. De plus, "les marchés attendent peut-être une confirmation officielle de la part du président Donald Trump".

Concernant la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine annoncera sa décision mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours, tandis que celle de la Banque centrale européenne est attendue pour jeudi. Les analystes tablent sur un maintien des taux d'intérêt dans les deux cas mais espèrent des indices sur des ajustements à venir.

Quant à la livre, elle montait de 0,46% face au dollar, à 1,3207 dollars après être montée quelques minutes auparavant jusqu'à 1,3215 dollar, son plus haut niveau depuis mars. Face à l'euro elle évoluait en hausse de 0,18% à 84,02 pence pour un euro.

Jeudi, des élections législatives anticipées, dont les résultats auront d'importantes conséquences sur le processus du Brexit, auront lieu au Royaume-Uni.

Une victoire des conservateurs, scénario considéré comme le plus probable actuellement, bénéficie à la devise britannique car elle permettrait de sortir enfin de l'incertitude et écarterait du pouvoir le parti travailliste, dont le programme est honni des milieux d'affaires.

Cette anticipation a éclipsé des données plutôt moroses sur l'économie du Royaume-Uni, où la croissance a stagné sur les trois mois achevés à fin octobre.

