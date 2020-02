L'euro se stabilise face au dollar dans un marché optimiste

L'euro se stabilisait mercredi face au dollar, mettant fin à une série de baisses dans un marché plutôt confiant face à l'épidémie de Covid-19.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro gagnait 0,03% face au billet vert, à 1,0919 dollar.

La monnaie unique a mis fin mardi à sa descente après six séances d'affilée de baisse, même si elle a touché dans la journée un nouveau plus bas depuis début octobre, à 1,0892 dollar.

"Sur les marchés financiers, on entrevoit de plus en plus la lumière au bout du tunnel concernant Covid-19, la croissance des nouveaux cas à Hubei ayant ralenti pour un deuxième jour", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale, tandis que le yen, considéré comme une valeur refuge, baissait face aux autres principales devises.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens rapporté mercredi (2.015) a sensiblement diminué en Chine par rapport à mardi (2.478) et lundi (3.062), selon la Commission nationale de la santé.

Un total de 44.653 personnes contaminées ont désormais été répertoriées en Chine continentale.

Par ailleurs, le dollar néo-zélandais évoluait en nette hausse face aux autres principales devises, après avoir bondi à la suite du maintien du taux directeur de la banque centrale.

"La décision était anticipée mais le message annonçant qu'il n'y aurait pas de baisse cette année" a fait bondir la devise, a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Alors que certains observateurs soulignaient la possibilité que le dollar continue de s'apprécier à moyen terme, du fait de son statut de valeur refuge, Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank, a battu cet argument en brèche.

"Certains de ces commentateurs sont les mêmes que ceux qui célébraient il y a peu de temps le haut niveau des taux d'intérêt", un facteur de force devenant une faiblesse lorsque l'incertitude augmente, a-t-il expliqué.

"En d'autres mots: le dollar s'apprécie parce que tout le monde pense qu'il va s'apprécier, quoi qu'il se passe dans le monde", a-t-il ajouté.

Les analystes ont avancé de nombreux arguments, parfois contradictoires, pour tenter d'expliquer la hausse progressive du dollar depuis 2018.

