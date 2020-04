L'euro se stabilise face au dollar dans un marché calme

L'euro se stabilisait face au dollar lundi, dans un marché calme malgré la chute du prix du pétrole américain et à quelques jours d'un sommet européen.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro gagnait 0,01% face au billet vert, à 1,0876 dollar.

"Le dollar américain semble un peu plus demandé ce matin, particulièrement face à la couronne norvégienne et au dollar canadien, du fait de la chute des prix", a commenté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Le brut américain a en effet dévissé lundi dans les échanges asiatiques perdant environ 20% et passant sous 15 dollars le baril, son plus bas niveau depuis plus de deux décennies.

Cette chute des cours pénalise en premier lieu les pays dépendants de leurs exportations d'or noir.

Vers 08H55 GMT, la couronne norvégienne perdait 0,5% et le dollar canadien 0,4% face au billet vert.

Si l'euro a démarré la semaine de manière stable, après avoir connu plusieurs jours difficiles, "les turbulences pourraient arriver bientôt", a averti Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

"La réunion de l'UE aura lieu jeudi, ce qui permettra de relancer les discussions sur le partage des risques et sur des emprunts obligataires à l'échelle de l'UE", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a de nouveau plaidé dimanche en faveur des controversés "coronabonds", des instruments de dette mutualisée entre Etats de l'Union, dans une interview au journal allemand Sueddeutsche Zeitung.

L'opposition allemande et néerlandaise "doit changer" a-t-il martelé, se disant déterminé à plaider en faveur d'un "instrument financier partagé, ambitieux et juste".

