L'euro se stabilise face au dollar dans un marché atone

L'euro restait stable vendredi face au dollar, dans un marché inerte après un jour férié aux Etats-Unis et tandis que la séance à venir va se terminer plus tôt outre-Atlantique.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro perdait 0,04% face au billet vert, à 1,1005 dollar.

"La volatilité sur le marché des changes est inexistante", a observé Neil Wilson, analyste pour Markets.com. L'indice de volatilité de la paire euro-dollar évolue à des plus bas jamais vus depuis la création de la monnaie unique.

Malgré son maintien autour de 1,10 dollar depuis la fin de l'été, le cours de la monnaie unique a souffert ces dernières années et reste proche de son plus bas depuis deux ans et demi, atteint début octobre.

L'optimisme concernant un accord commercial sino-américain semblait cependant toujours dominer, les marchés faisant visiblement peu de cas de la récente dispute autour d'une loi américaine soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Ce qui n'aide pas la monnaie unique à se reprendre.

"L'actuelle faible volatilité et le plus grand appétit pour le risque des investisseurs mondiaux ont créé un environnement moins favorable pour les devises à faible rendement comme l'euro", ont expliqué Derek Halpenny et Lee Hardman, analystes pour MUFG.

Face à une économie qui tourne au ralenti, la Banque centrale européenne ne parvient pas à sortir de son cycle monétaire ultra-accommodant, lancé il y a plusieurs années pour faire face à la crise.

Récemment "il y a eu des spéculations sur le fait que la banque pourrait ajuster sa cible (d'inflation) à simplement 2% pour supprimer la pression à resserrer sa politique monétaire dès que l'inflation dépasse 1,5%", ont expliqué les analystes du courtier Sucden.

Pour le moment, la BCE vise une hausse des prix inférieure mais proche des 2%.

"A moyen terme, cela signifie probablement une politique monétaire plus accommodante", ont ajouté les analystes de Sucden.

