L'euro se stabilise face au dollar après avoir profité d'un indicateur américain

L'euro se stabilisait mardi face au dollar au lendemain d'une nette hausse due à un indicateur américain décevant et alors que Donald Trump a menacé d'autres pays que la Chine de droits de douane additionnels.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro gagnait 0,02% face au billet vert, à 1,1082 dollar.

"Le marché des changes s'est finalement réveillé hier avec une nette baisse du dollar", ont commenté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Lundi, l'euro a grimpé de 0,55% face au billet vert, sa plus forte hausse depuis fin septembre et alors que la volatilité entre les deux devises était tombée vendredi à un plus bas historique.

La devise européenne a notamment profité de l'indice ISM manufacturier aux Etats qui "a une nouvelle fois alimenté les doutes sur la santé des Etats-Unis", ont souligné les deux analystes.

En novembre, l'indice a perdu 0,2 point de pourcentage par rapport à octobre, pour atteindre 48,1%.

Par ailleurs, selon plusieurs analystes, la prudence pourrait à nouveau dominer sur les marchés alors que Donald Trump a ouvert de nouveaux fronts en annonçant des taxes contre l'acier et l'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine.

De plus, l'administration américaine a menacé d'imposer des droits de douane additionnels, pouvant aller jusqu'à 100%, sur l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français, en réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique.

Le président américain a en outre une nouvelle fois mis la pression sur la Réserve fédérale américaine pour qu'elle adopte une politique monétaire plus accommodante afin de faire baisser la valeur du dollar.

Mais "le marché a cessé de réagir aux commentaires de Trump sur Twitter pour le moment", a estimé Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank.

"Tant qu'il n'y aura pas un événement qui change la donne dans le conflit commercial (avec la Chine), le marché va considérer les tweets de Trump comme un bruit de fond qui peut simplement être ignoré", a-t-il poursuivi.

