L'euro se stabilise face à un dollar sous pression

L'euro se stabilisait lundi face à un dollar qui reste affaibli, notamment du fait de la progression de la pandémie aux Etats-Unis et malgré un regain de vigueur vendredi.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro valait 1,1778 dollar, exactement comme vendredi soir. Vendredi, il avait perdu 0,59%.

"La pause dans le déclin du billet vert est due à des facteurs techniques plutôt qu'à un changement dans les circonstances qui ont conduit à la nette baisse de ces dernières semaines", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier d'autres devises, a connu en juillet son pire mois depuis septembre 2010, avec une baisse de 4,15%.

"Les taux d'intérêt bas restent le plus gros obstacle à ce que le dollar attire des capitaux, avec le rendement des obligations à dix ans qui est actuellement proche de 0,5% et le rendement réel à environ -0,1% si on soustrait l'inflation", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

A ce facteur économique s'ajoute "la hausse de l'incertitude concernant la politique américaine", a souligné Lee Hardman, analyste pour MUFG.

En fin de semaine dernière, Donald Trump a évoqué dans un tweet la possibilité de reporter l'élection présidentielle, prévue en novembre.

Une hypothèse immédiatement rejetée avec force par nombre d'élus de son camp.

Si Donald Trump n'a pas le pouvoir de reporter à lui seul l'élection, cette proposition est venue ajouter du trouble au jeu politique américain.

Plusieurs analystes évoquaient également la pandémiede Covid-19, qui continue de progresser aux Etats-Unis.

Le pays a enregistré dimanche 47.508 nouveaux cas de contamination et 515 décès liés au coronavirus sur les dernières 24 heures, selon un comptage réalisé par l'Université Johns Hopkins.

Il faut s'attendre à "plus de confinement", a prédit Naeem Aslam pour Avatrade, et cela "va négativement influer sur la reprise économique".

